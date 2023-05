(Di mercoledì 24 maggio 2023) Alluvione. Francesco – “Ledella Giunta sono a, in segno di rispetto per il dramma che sta vivendo l’. I nostri volontari della Protezione Civile regionale sono lì, al loro fianco, sin dalle prime ore. Esprimo la solidarietà e il cordoglio unanimi di tutti i cittadini del Lazio ai familiari delle”. Così su Facebook il presidente dellaLazio, Francesco(nella foto). (Mtr/Dire)

...36 +3 - Marsilio (Abruzzo) 35 - 1 - Bardi (Basilicata) 33 +6 - Tesei (Umbria) 32 - 3 -(Lazio)...'La notizia della rilevazione di opinione di Swg che quantifica quello del presidente della...Articolo originale pubblicato su Money.it qui: Classifica gradimento presidenti di: Zaia, Bonaccini e Fedriga in testa, male Schifani eIl presidente del Consiglio regionale, Antonello Aurigemma, e il presidente della, Francesco, hanno accolto il presidente Maurizio Stirpe e i consiglieri delegati, l'allenatore Fabio ...

Alluvione, Rocca: la Regione Lazio sostiene l'Emilia Romagna Agenzia askanews

Alluvione. Francesco Rocca: In regione bandiere a mezz'asta per vittime Emilia Romagna - "Le bandiere della Giunta sono a mezz'asta, in segno di rispetto ...Gli applausi dell’intero Consiglio Regionale del Lazio al Frosinone Calcio, ricevuto e premiato in mattinata nella sala delle conferenze de.