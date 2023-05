Rischio ritardi sul Pnrr L' ultima ingerenza dei falchi europei sull' Italia

BRUXELLES - L'Italia rischia la procedura d'infrazione già il prossimo anno. Per debito e deficit eccessivo. La Commissione Ue ha presentato oggi le raccomandazioni di primavera per i 27 Stati membri. ...Roma non ha presentato proposta ufficiale su modifiche . 'L'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e' in corso, ma con uncrescente di'. Lo afferma senza mezzi termini il documento sulle raccomandazioni della Commissione europea per il 'semestre' di governance economica. Bruxelles ribadisce che 'procedere ...Nel documento, l'esecutivo ribadisce "uncrescente di". Le raccomandazioni Ue all'Italia Visualizza I tre "blocchi" delle raccomandazioni Le raccomandazioni diramate dall'esecutivo ...

Pnrr, Gentiloni: "Accelerare attuazione, in alcuni Paesi rischio ritardi" LAPRESSE

Sui piani di ripresa e resilienza "mentre alcuni paesi sono sulla buona strada, altri affrontano crescenti rischi di ritardi. Questo è il motivo per cui ...Roma non ha presentato proposta ufficiale su modifiche (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 24 mag - 'L'attuazione del piano per la ...