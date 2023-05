Ripresa l’attività di sfalcio dell’erba e pulizia dei giardini pubblici L’assessore Rosa | “Il meteo ci ha ostacolato”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’a Beneventodie in generale dideicittadini, grazie all’intervento dei dipendenti Asia ma anche di una ditta privata incaricata dall’ente comunale. Attività fortemente voluta dalall’ambiente Alessandro. “Gia da un mese avevamo programmato e pure cominciato lonelle aree verdi della città – ha precisato– ma poi ha piovuto quasi ininterrottamente e non abbiamo potuto proseguire il taglio, non solo nei giorni di pioggia ma anche quando non pioveva perchè l’erba era bagnata e non poteva essere tagliata. Adesso con un po’ di ...