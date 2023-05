Rignano Flaminio – Una serra di marijuana in casa | arrestato

(Di mercoledì 24 maggio 2023) – Un romano trentaduenne è statodai carabinieri che hanno trovato nella suadi, alle porte di Roma, una stanza adibita aper la coltivazione di cannabis. Nella stanza sono state trovate una decina di piante per la produzione didestinata allo spaccio nella capitale. L’uomo era stato sorpreso dai militari mentre si aggirava in una zona di Roma dove è fiorente lo spaccio di stupefacenti. Lo hanno seguito fino ae, trovata la, lo hanno

... notato aggirarsi negli ambienti della droga, hanno infatti attirato l'attenzione dei Militari che hanno deciso di seguirlo fino alla sua abitazione, nel comune di, dove è stato ...... hanno svolto ulteriori accertamenti nei riguardi di società, aventi sede a Roma Formello e(RM), operanti nei settori del catering, banqueting, consulenza amministrativa, lavanderie ...... culminata a febbraio dello scorso anno nel sequestro di beni per un valore di circa un milione di euro, hanno svolto ulteriori accertamenti nei riguardi di società, a Formello e, in ...

Una stanza adibita a piantagione di marijuana, sequestrate 20 piante RomaToday

Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma hanno arrestato 9 persone per reati inerenti agli stupefacenti. In particolare, ier ...Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 9 persone per reati ...