Riforme | Eurispes | maggioranza italiani vuole elezione diretta premier e non Capo Stato

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il 51,9 per cento deglil’del presidente del Consiglio, il 48,3 quella del Presidente della Repubblica. Lo rileva il 35/esimo ‘Rapporto Italia’ dell’. Nel primo caso i consensi maggiori giungono dai residenti delle Isole (59,8%) e del Nord-Ovest (58,6%), contro un Nord-Est che nel 64 per cento dei casi si dice contrario. La scelta deldelloda parte dei cittadini è invece auspicata soprattutto dagli abitanti del Centro (60,1%) e delle Isole (58,9%), mentre anche in questo caso i residenti del Nord-Est sono i più scettici a riguardo (33,2%). Disco verde anche per l’autonomia delle Regioni, sostenuta dal 56,1 per cento degli, con i maggiori consensi nel Nord-Est ...

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il 77,2 per cento degli italiani ritiene il Governo in carica poco o per niente in grado di risanare i conti pubblici; per il 65,8 non sarà in grado di tutelare il Paese da ...