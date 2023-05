Regione | Sgarbi si dimette | Mi dispiace molto

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ieri il suo saluto al consiglio regionale della Lombardia. "Resto sottosegretario, eroindeciso. Non far parlare il ministro? Una censura"

, in un breve discorso (che per regolamento non poteva superare i dieci minuti), ha ... "La Lombardia - ha detto - è certamente lapiù importante d'Italia, una- nazione sul piano ...Nella seduta di martedì 23 maggio,, eletto a febbraio con il partito di centrodestra Noi ... A decadere in, ma perché ineleggibile, è stato invece Carmelo Salvatore Ferraro , eletto con ...'Lo stato di scrittore prevale su quello di ministro. E impedire ad uno scrittore di parlare è una censura'. Così il sottosegretario Vittorioa margine del Consiglio dellaLombardia, riguardo le contestazioni al Ministro per le Pari Opportunità la Famiglia Eugenia Roccella al Salone del libro di Torino xm9/trl/gsl

Vittorio Sgarbi ha lasciato la Regione MilanoToday.it

"In altri casi non l’ho fatto ma, essendo la Lombardia la regione più importante del Paese, prima che Licia Ronzulli decidesse che non ero adeguato, ho pensato che forse il ruolo di assessore alla Cul ...Una seduta con la mente e il pensiero all’Emilia Romagna, quella che si è tenuta oggi nell’Aula del Consiglio regionale lombardo. Al fine di portare sostegno e aiuto alla popolazione e ai territori de ...