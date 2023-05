Reggiana in Serie B | ma cambierà l'allenatore

Per quanto riguarda la, invece, non è certa la permanenza di Aimo Diana, quindi si fanno i nomi di Daniele De Rossi e Marco Andreoletti , che ha guidato la Pro Sesto inC ad un'annata ...Reggio Emilia calcioB allenatoreC Alessandro Nesta Aimo Diana Roberto Goretti William Viali Pierpaolo Bisoli... da lei interpretati come contrazioni da parto - spiega in una nota l'Ausl- . I sanitari ... Non siamo cittadini diB. I servizi essenziali vanno garantiti a tutti, a maggior ragione nel ...

Tuttosport: "Serie B. Si accende il mercato degli allenatori. La ... ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

Aimo Diana ha riportato la Reggiana in Serie B, ma rischia di non allenarla più. Infatti si respira aria di divorzio, nonostante il rinnovo automatico del contratto scattato dopo la promozione.Dall'organico alla scelta dell'allenatore, sono diverse le ragioni che hanno imprigionato la formazione grigiorossa. Analisi di una retrocessione annunciata ...