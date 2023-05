Reddito di cittadinanza | la stretta funziona | meno di un milione di famiglie con l' assegno Ecco il risparmio per lo Stato

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Continua la fuga daldi. Ad aprile il numero dei percettori del sussidio è tornato per la prima volta ai livelli pre-Covid, con 956 mila nuclei beneficiari, circa 240 mila...

Ildiha subito una forte limitazione da parte del governo, che ha accorciato le mensilità e rivisto alcuni aspetti. Inoltre, dal 2024, la misura scomparirà del tutto per lasciare ...Il pagamento deldiper il mese di maggio 2023 sta per essere erogato. Chi ha presentato una regolare domanda ed è in possesso dei requisiti necessari riceverà l' accredito a partire dal 27 del ...I sindacati chiedono anche l'abolizione dell'Iva sui beni di prima necessità, una difesa deldi, l'introduzione del salario minimo di almeno 10 euro l'ora, una riduzione dell'...

Reddito di cittadinanza, i napoletani continueranno a percepirlo ma sarà regionale. Ecco che cosa cambia in sostanza.Reddito di cittadinanza, i beneficiari sono sempre meno (ma per adesso non c'entra nulla il governo Meloni). Ecco cosa è successo davvero.