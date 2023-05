Reddito di cittadinanza | ecco come cambia | in arrivo due assegni e nuova platea dei beneficiari

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La rivoluzione suldiha aperto la strada a nuovi strumenti di supporto alla povertà. Il cambio di marcia voluto dal governo andrà in scena in più atti e...

... per l'attivazione del Progetto di Utilità Collettiva (PUC) "Il cittadino e la Giustizia" che vedrà impegnati 42 percettori deldiin attività di supporto agli uffici della ...'Un'occasione di riscatto e un potenziale occupazionale di 100 mila posti in 7 anni: lavoro vero e non 'nero' come quello che ha prodotto ildi. Basta con le teorie false e miopi ...Ma ribadisce anche l'importanza dell'introduzione dele della pensione didefinendo "un errore" il taglio ai sussidi contro la povertà che sarà introdotto a partire da settembre ...

La rivoluzione sul Reddito di Cittadinanza ha aperto la strada a nuovi strumenti di supporto alla povertà. Il cambio di marcia voluto dal governo andrà in scena in più atti ...La media nel capoluogo di provincia sfiora i 30 mila euro. Penalizzati, come nel resto d’Italia, i territori di montagna ...