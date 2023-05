Reclutavano con l’app WeChat cittadini cinesi che entravano illegalmente in Italia per finti tirocini | 25 a processo a Torino

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023)formativi orchestrati per far entrareindeie far ottenere loro il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Con queste accuse asono finiti alla sbarra in 25 tra professionisti, imprenditori e persone di nazionalità cinese: a sei di loro la Procura contesta l’associazione a delinquere aggravata dalla transnazionalità, mentre gli altri devono rispondere a vario titolo di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e favoreggiamento personale. Ad alcuni veniva contestato anche il falso in atto pubblico, ormai prescritto. L’indagine infatti è stata chiusa nel 2018, ma il dibattimento si è aperto pochi mesi fa davanti al Tribunale di. Il mezzo per reclutare i...