Re Carlo III e il suo rifugio in Transilvania (dove andrà senza Camilla)

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il mese prossimo il re partirà per il suo castello in Romania,la moglie. Un viaggio del cuore, in un luogo in cui si sente da sempre accolto e in pace. Che sia anche un'attrazione genetica? Ecco spiegato il motivo

Quel momento, però, è ancora lontano, considerando che Ree Camilla sono stati appena incoronati. Gli esperti sono convinti di aver visto alcuni segni di tensione tra e Camilla durante l'...L'Alta Corte di Londra ha respinto il ricorso del principe Harry contro il ministero dell'Interno Britannico. Il secondogenito di Ree della compianta Principessa di Galles Diana Spencer aveva chiesto di poter pagare di tasca propria la scorta di polizia, perché proteggesse lui e la sua famiglia durante i viaggi nel Regno ...... a Ca' Farsetti, l'ambasciatore britannico in Italia Ed Llewellyn, giunto a Venezia per presenziare alla cerimonia della "Venice Coronation Reception", in onore del nuovo re,. Al ...

Re Carlo III fa le valigie e se ne va in vacanza (da solo) in Transilvania Io Donna

Il recente sgarbo della principessa del Galles alla regina - durante l'incoronazione s'è rifiutata di inchinarsi al suo cospetto - ha riportato sotto i riflettori la relazione tra le due donne unite d ...Il mese prossimo il re partirà per il suo castello in Romania, senza la moglie Camilla. Un viaggio del cuore, in un luogo in cui si sente da sempre accolto e in pace. Che sia anche un'attrazione genet ...