Rdc | domani alla Camera presentazione manifestazione ‘Ci vuole un reddito’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Le oltre 140 associazioni che hanno promosso la campagna “Ciun Reddito” saranno in piazza Montecitoriomattina giovedì 25 maggio alle ore 11 per una conferenza stampa didelladi sabato prossimo 27 maggio che partirà alle ore 14.30 da piazza dell’Esquilino. Nell’ambito della conferenza stampa, le associazioni presenteranno la carta dei principi che un sostegno al reddito deve avere per garantire la dignità delle persone: essere rivolto a tutte le persone in condizione di povertà, avere un importo che garantisca una vita dignitosa e la possibilità di rifiutare lavori sfruttati, avere una durata che consenta ai percettori di affrontare con serenità i percorsi di inclusione lavorativa e sociale proposti. La misura voluta dal governo, contenuta nel Dl ...