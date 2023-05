Rapito | Marco Bellocchio su Steven Spielberg e il suo film su Edgardo Mortara | poi cancellato

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Durante la conferenza stampa dial Festival di Cannes 2023,ha parlato della realizzazione dele del progetto rimasto incompiuto di. Sì perché anche il regista statunitense avrebbe dovuto realizzare una pellicola su, prima che il progetto naufragasse. A tal proposito,ha dichiarato: “Ho scoperto chestava preparando unsupartendo da un altro libro ed era già avanti con la preparazione…stava cercando le location in Italia e gli attori del cast, poi la cosa si è fermata, perché pare non abbia trovato il bambino. A me questa sembra una ragione a metà, perché in realtà questo ...