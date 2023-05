Rapito | la recensione del nuovo film di Marco Bellocchio

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 24 maggio 2023)sembra inarrestabile. Il regista 83enne sembra star vivendo una vera e propria seconda giovinezza, che l’ha portato nel giro di pochi anni a realizzare opere che, non abbiamo timore di dire, sono già diventate delle perle assolute in unaografia ormai sessantennale. Tre anni fa il regista presentava al Festival di Cannes uno dei suoirecenti più amati, Il traditore, per poi tornare l’anno scorso con un’opera corale immensa come Esterno Notte (presentata Fuori Concorso); questa volta, invece, ritorna In Concorso con undecisamente più piccolo e intimo, tratto da una storia vera. Come vedremo nella nostradi, ildiracconta la ...