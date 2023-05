Rapito | la recensione del nuovo film di Marco Bellocchio

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il, del 2023 Diretto da:Cast: Fausto Russo Alesi, Enea Sala, Barbara Ronchi, Fabrizio Gifuni, Paolo Pierobon. Genere: Drammatico, storico. Durata: 125 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes 2023 in lingua originale. Trama: Nella Bologna del 1858 il piccolo Edgardo Montara viene portato via, dalla Chiesa, ai suoi genitori di religione ebraica, dopo essere stato segretamente battezzato. Avrà inizio una lunga lotta da parte della famiglia Mortara per riavere il bambino… Non c’è alcun dubbio che siano anni fortunati per: la brillante carriera del regista italiano non accenna a fermarsi, dopo Il Traditore (2019) ed Esterno Notte (2022), anche il suo trentunesimoè presentato in concorso ...