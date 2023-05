Rapine alle Poste | banda sgominata dalla Polizia | tre arrestati

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSono accusati di avere messo a segno a Napoli due, il 12 e il 21 gennaio 2022, insieme con un complice in via di identificazione: ladi Stato ha arrestato tre componenti unadi rapinatori, uno dei quali agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Si tratta di Salvatore Esposito, pregiudicato di 55 anni; di Gennaro Sorrentino, 48 anni, anche lui pregiudicato e agli arresti domiciliari, mediante l’applicazione del braccialetto elettronico; e di Francesco Esposito, 27 anni, anche lui pregiudicato. Gli uffici postali presi di mira si trovano, rispettivamente, in piazza Domenico Fontana e in Piazza Mazzini. Il 12 gennaio sono entrati in azione innescando il panico facendo intendere di esser armati; il 21 gennaio invece hanno minacciato ...