Rania di Giordania | il beauty look perfetto per la mamma dello sposo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) (Foto Ipa) Sembra che il discorso didiper Ranjwa Al Saif, sua futura nuora, sia stato dolcissimo. La regina, infatti, avrebbe accolto in famiglia la promessa sposa del principe Al Hussein con parole commosse, fiera e felice, durante l’henna party – una sorta di addio al nubilato, ma molto più simbolico – tenutosi nei giardini di Zahran Palace. Un rito magico, ricco di emozione, caratterizzato da simboli della tradizione come colorare le mani con l’henné, musiche e balli. A connotare l’evento, però, sono stati leggerezza ed eleganza, oltre a tanta, tanta dolcezza. Non solo quella racchiusa nel discorso didio nel post condiviso sui social della regina che recita «Festeggiamo la nostra bellissima Rajwa», ma nello stessoscelto dalla ...

In tema di fantasie, come non citaredi, che proprio qualche manciata di giorni fa è apparsa in pubblico con un suit dalle tonalità azzurre in versione tie - dye. Una proposta ...C'è tutta la gioia didinell' henna party organizzato per la futura nuora Rajwa Al Saif, che il 1 giugno sposerà l'erede al trono, il principe Al Hussein. E come già accaduto per la principessa Iman, la ...Bello, colto, affascinante. Sembra il personaggio di una fiaba, ma è più reale che mai: il Principe Hussein è il primogenito della splendidadie di Re Abdullah II, nonché erede al trono. Su Instagram è una vera star da oltre tre milioni di follower e, dopo una lunga "militanza" da scapolo d'oro, ha ceduto al richiamo dell'...

Rania di Giordania in festa per le nozze del principe Al Hussein e Rajwa Al Saif: l'addio al nubilato della sposa Vanity Fair Italia

Sembra che il discorso di Rania di Giordania per Ranjwa Al Saif, sua futura nuora, sia stato dolcissimo. La regina, infatti, avrebbe accolto in famiglia la promessa sposa del principe Al Hussein con ...È stata, però, anche piena di commozione e lacrime di gioia C'è tutta la gioia di Rania di Giordania nell'henna party organizzato per la futura nuora Rajwa Al Saif, che [il 1 giugno sposerà l'erede al ...