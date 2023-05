(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il 1° giugno il principe Hussein, figlio didie del re Abdallah, convolerà aconAl. A una settimana dall’evento la regina haunall’henné per celebrare la. La quale, di fronte alle parole dolci dellasuocera, si è commossa (foto Ipa) C’è grande attesa, in, per il matrimonio del principe Hussein eAl-. Il figlio primogenito della reginae di re Abdallah, entrambi ventottenni, hanno annunciato l’intenzione di andare alo scorso settembre. A una settimana dal grande giorno – la data prevista è il 1° giugno – la regina ...

Si tratta di un capannone che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è stato realizzato per ospitare il matrimonio tra il figlio del re Abd Allah II e della reginadie la ...Sembra che il discorso didiper Ranjwa Al Saif , sua futura nuora, sia stato dolcissimo. La regina, infatti, avrebbe accolto in famiglia la promessa sposa del con parole commosse, fiera e felice, durante l' ...In tema di fantasie, come non citaredi, che proprio qualche manciata di giorni fa è apparsa in pubblico con un suit dalle tonalità azzurre in versione tie - dye. Una proposta ...

Rania di Giordania ha fatto commuovere la futura nuora Rajwa Al Saif all'Henna Party organizzato prima delle nozze. Scopri di più su Amica.it ...Nei pressi di Tavolara è stato realizzato in tempi record un capannone che ospiterà il matrimonio del principe Al Hussein, figlio della regina Rania di Giordania ...