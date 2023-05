Rai | confermate le anticipazioni di Affari | Chiocci al Tg1 e Corsini ai talk

L'accordo politico sulle nominenei telegiornali e nelle direzioni di genere è arrivato allo scatto finale. Le ultime decisioni prese nella giornata di ieri e che sembranoquesta mattina dalla presentazione dei ...Queste le nomine alle testate che - secondo quanto apprende l' Ansa - l'AdRoberto Sergio sottoporrà domani al parere del Cda., dunque, le anticipazioni di affaritaliani.it. Per i ...... molto impegnato sul dossier, insiste per mettere al giornale radio Francesco Pionati, ex ... Certo, sarannoMaria Pia Ammirati (RaiFiction), Elena Capparelli (RaiPlay) e Silvia ...

Rai, Chiocci al Tg1 e Corsini ai talk: confermate le anticipazioni di Affari Affaritaliani.it

All'ordine del giorno del Cda di domani anche il rinnovo del cda delle partecipate: a Rai Cinema conferma di Paolo Del Brocco ad amministratore delegato e Nicola Claudio presidente, a Rai Com arriva ...Tante prediche sui "partiti fuori dalla Rai", ma di fatto ai tempi di Draghi l'Avvocato restò scottato. E allora stavolta sulle nomine ha trattato ...