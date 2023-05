Quirinale | Mattarella riceve Presidente Repubblica Angola

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Ildella, Sergio, ha ricevuto questa mattina alildellad', João Manuel Gonçalves Lourenço, in visita di Stato in Italia. Era presente il vicedel consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Durante la discussione in Senato sulla conversione del dl Ponte, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti ha tirato in ballo il, per supportare le sue posizioni. "Oggi è una giornata ...... insieme ai vertici della Lega Serie A, a Gravina e al numero uno del Coni Malagò, una visita privata ale sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio. ...Chissà se sarà di buon auspicio per la Fiorentina la cravatta viola con cui il presidente della Repubblica, Sergio, si è presentato ad accogliere ali calciatori, i dirigenti e gli staff tecnici di Fiorentina e Inter, squadre che questa sera, 24 maggio si giocheranno la Coppa Italia. ...

Coppa Italia, Fiorentina e Inter al Quirinale da Mattarella Corriere dello Sport

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica d’Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, in ...Vincenzo Italiano e Cristiano Biraghi non guardano più di tanto la Coppa Italia piazzata in mezzo a loro, tanto meno la toccano ed è assolutamente giusto così. I volti dei ...