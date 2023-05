Quindicenne scompare senza lasciare traccia | 20 anni dopo | video rivela l’orribile verità

Leggi su it.newsner

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Che cosa fa sì che alcune persone diventino così cattive da far male a un bambino innocente, non lo saprò davvero mai. Ma una cosa che è certa: è essenziale esporre gli abusi sui minori ogni volta che vengono scoperti. Perché se non prestiamo attenzione ai crimini contro i bambini e non impariamo dalla storia, le cose potranno solo peggiorare. Anatoly Slivko dall’ex Unione Sovietica era un padre di due figli e il leader di un club giovanile per ragazzi adolescenti. Fu ben voluto nella sua comunità, ma nessuno aveva idea di quello che stesse facendo durante i 20tra il momento in cui ha segretamente commesso il suo primo crimine e il giorno in cui è stato catturato. Nel 1961, quando Anatoly aveva 23, ha assistito a un terribile incidente in moto. L’autista era ubriaco e deviò in un gruppo di persone, uccidendo un ragazzo. Il ...