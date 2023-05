Questo è per te | mega vittoria all' Eredità | frase che spiazza Insinna

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023)all'per un concorrente di soli 18 anni. Si tratta di Christian, ragazzo di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, e studente del liceo scientifico Rosetti di San benedetto del Tronto. Nella puntata della trasmissione andata in onda ieri, il giovane ha vinto 85mila euro tra la gioia del conduttore Flavioe di tutti i presenti in studio. Laè arrivata dopo che Christian ha indovinato la parola alla "Ghigliottina", l'ultima fase del game show di Rai 1. Partendo dalle parole "Volare", "Giro", "Medioevo", "Tacco" e "Livello', lo studente ha scritto "Basso" sul cartellino come risposta, rivelando subito: “E' stata la parola Medioevo a farmi venire l'intuizione che spero sia giusta, perchè c'era il Basso Medioevo e c'era l'Alto Medioevo”. Dopo alcuni ...