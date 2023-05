Questi sono la donna e l’uomo perfetti secondo l’AI | il test di Bulimia Project

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’intelligenza artificiale propone di consueto immagini irrealistiche e spesso pericolose dele della”. Ad appurarlo è stato un nuovo studio, effettuato dal gruppo di sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Il gruppo di ricerca ha lanciato una “sfida” ai popolari programmi Dall-E 2, Stable Diffusion e Midjourney, chiedendo loro di creare immagini di uomini e donne basate specificamente sugli standard di bellezza stabiliti dai social media. Lineamenti delicati per le donne e marcati per gli uomini, pelle olivastra e addominali scolpititra le caratteristiche presentate più di frequente dai generatori di immagini di intelligenza artificiale. Tutte le donne rappresentate erano magre e longilinee, mentre gli uomini avevano un fisico simile a ...

Questi sono l'uomo e la donna 'perfetti' secondo l'intelligenza artificiale Everyeye Tech

