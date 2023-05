Quel sinistro silenzio su Maria Giovanna Maglie

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Una fuoriclasse. Non ci sono molte altre parole adatte per descrivere e ricordare, la giornalista scomparsa ieri mattina dopo una lunga malattia, che negli ultimi mesi la aveva tenuta lontana dal mondo della comunicazione e dei salotti televisivi. Una fuoriclasse da quasi cinquant’anni, quando ha mosso i suoi primi passi nell’Unità nel 1979, per poi passare dall’America Latina alla Guerra del Golfo, fino ad arrivare a New York. Fu tra le prime a sostenere che Donald Trump avrebbe potuto compiere il colpaccio alle presidenziali 2016, quando la stragrande maggioranza dei media mainstream aveva già messo in cassaforte il trionfo in pompa magna di Hilary Clinton. E così fu. Una giornalista controcorrente, fuori dagli schemi, che ogni giorno ha fatto a pezzi il politicamente corretto progressista. Fango su ...