Quei manifestanti non sono veri La videoinchiesta che inchioda Mosca

...così che i"mettano a ferro e fuoco la città". Dopodiché, afferma che le forze dell'ordine "non dovrebbero avere pietà" e "mandarli tutti in ospedale", "picchiarli e picchiare anche..." Proprio in queste ore alcuni giovanidi Ultima Generazione completamente infangati hanno manifestato qui a Roma davanti al ...territori alluvionati della Romagna ho visto migliaia di...... Landini da Napoli: "Non escludiamo sciopero generale" Milano, sindacati in piazza per il lavoro: 40milaCGIL "Nella convocazione del governo ci sono una serie di titoli. Ma in...

"Quei manifestanti non sono veri". La videoinchiesta che inchioda ... ilGiornale.it

La ricostruzione di una delle sigle che ha organizzato il corteo sugli scontri in via Notarbartolo: "Non rispettati gli accordi presi nei giorni precedenti, il posizionamento delle forze dell’ordine c ...I manifestanti erano partita dalla facoltà di giurisprudenza per un'antimafia più attenta alle emergenze sociali. Per loro inizialmente off limits l'albero Falcone. L'altro corteo è quello degli ...