(Di mercoledì 24 maggio 2023) Era il 10 settembre 2017, e quel giorno pubblicavo su un mio blog dell’epoca (potete raggiungerlo qui) la notizia che una nota azienda produttrice di dispositivi medici annunciava la necessità di aggiornare quasi mezzo milione di pacemaker perché il loro funzionamento poteva essere compromesso da remoto a causa di una vulnerabilità nel software installato al loro interno. Vi posso dire che all’epoca, deprimendomi in una certa misura, nessun media italiano fece menzione della cosa. Il 17 maggio scorso una nota agenzia di stampa rilancia la notizia che negli ultimi cinque anni si sono verificati tra i 150 e i 200 attacchi a dispositivi come defibrillatori e pacemaker e decine di media on line la riprendono. Da professionista del settore mi sento rincuorato (scusate il gioco di parole), ma allo stesso tempo, da persona di una certa età, sono consapevole che il tempismo nella vita, se non ...

Quando il rischio cyber è mortale Panorama

