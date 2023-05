Qualificazioni Roland Garros 2023 | programma | orari e ordine di gioco con Zeppieri e Vavassori giovedì 25 maggio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nella giornata di domani,25, si giocherà parte degli ultimi turni delleal. Terzo e ultimo turno per gli azzurri. Il romano, numero 129 del mondo, ha battuto nel primo turno uno spento Basilashvili e nel secondo Rodriguez Taverna e ora si prepara ad affrontare il numero 225 Ferreira Silva con i favori del pronostico. Si prospetta un match ben più complicato per, che giocherà contro il cileno Tabilo, uscito vincente dalla sfida contro la testa di serie numero 3 Gojo. Qui di seguito ildella giornata degli azzurri. COURT 12 ore 10 (12)vs Ferreira Silva COURT 13vs Tabilo terzo ...

... Simona Waltert (WTA 127) e Ylena In - Albon (148) per ottenere l'accesso al tabellone principale delGarros. Il 20enne nel secondo turno delleha battuto il ceco Dalibor ...Vittoria solida e tanta soddisfazione per Flavio Cobolli nel secondo turno dellealGarros 2023, nonostante un evidente errore arbitrale che avrebbe potuto complicare i piani, e ...Giulio Zeppieri è ad un solo successo dal qualificarsi per il main draw delGarros per il secondo anno consecutivo: accreditato della testa di serie numero 12, il 21enne ...delle, ...

Roland Garros - Diventeranno famose: nelle qualificazioni femminili un poker di future campionesse Eurosport IT

Un'altra grande prestazione per l'italiano Giulio Zeppieri, al contrario Matteo Gigante si deve arrendere dopo tre set, bene Vavassori ...