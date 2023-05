...dei passi avanti in altre regioni di confine della Russia finché il regime criminale dinon ... dove è attesa la grande controffensiva di Kiev", loAndriy Zagorodnyuk , un ex ministro ......dei passi avanti in altre regioni di confine della Russia finché il regime criminale dinon ... dove è attesa la grande controffensiva di Kiev: loAndriy Zagorodnyuk, un ex ministro della ...richiamato l'attenzione sul fatto che singoli Paesi e alleanze cercano di mantenere il loro dominio nel mondo, ignorando completamente gli interessi e la sovranità degli altri. 'Tutto ciò è ...

Putin sostiene che l’instabilità globale è solo colpa dell’Occidente Globalist.it

Uno degli uomini più fidati di Putin avrebbe una doppia vita e famiglia. Dove Negli Stati Uniti. Il suo nome può non esservi familiare ma Vladimir Solovyov è una delle figure ...Uno degli uomini più fidati di Putin avrebbe una doppia vita e famiglia. Dove Negli Stati Uniti. Il suo nome può non esservi familiare ma Vladimir Soloyov è una delle figure ...