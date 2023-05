“Purtroppo è lui” Alluvione Emilia-Romagna | l’hanno trovato morto dopo 6 giorni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023)in, la notizia choc. Una vera e propria catatrofe quella che ha colpito duramente la regione italiana circa una settimana fa. Sono 23 i fiumi e corsi d’acqua esondati: Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Senio, Lamone, Marzeno, Montone, Savio, Pisciatello, Lavino, Gaiana, Ronco, Sintria, Bevano, Zena, Rabbi, Voltre, Bidente, Ravone, Rio Cozzi, Rigossa, Savena. Il lavoro dei soccorsi, ma anche dei residenti, non ha mai avuto sosta per liberare le strade e le case dal fango. Al contempo risulta drammatico il numero delle vittime che sale a 16. La scoperta delle ultime ore è avvenuta nella zona di Belricetto a Lugo in provincia di Ravenna. Fiorenzo Sangiorgi tra le vittime dell’in. Un ...