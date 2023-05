Puoi diventare papa anche tu

Leggi su ilpost

(Di mercoledì 24 maggio 2023) «È del tutto improbabile, ma non impossibile, che un non sacerdote e un non vescovo (e, diciamocelo,un non cardinale) sia oggi votato come(come racconto nel mio romanzo), ma forse il conclave è davvero il contesto giusto per pensare all’inatteso nella vita di chiunque. Sempre che sia maschio. Le donne, invece, possonocardinali»