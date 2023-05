Psv Eindhoven | il tecnico Van Nistelrooy rassegna le dimissioni

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ruud Vanhato ledal Psvprima dell’ultima gara di campionato, a causa della “mancanza di supporto all’interno del club”, fa sapere la società in una nota. Ilha condotto il club alla conquista della Coppa d’Olanda e della Supercoppa olandese mentre in campionato la squadra è seconda, a -10 dal Feyenoord campione: contro l’Az in panchina andrà il vice Fred Rutten, che cercherà di portare alla vittoria la formazione per non perdere un posto nei preliminari di Champions. SportFace.

Il talento di Xavi Simons sta finalmente sbocciando. Il 20enne di Amsterdam, a lungo conteso tra Barcellona e Paris Saint - Germain, è passato alin estate e l'aria di casa gli ha fatto benissimo. A 90' dalla fine del campionato, il suo rendimento è stato straordinario: ha messo a referto 17 reti e 9 assist in 33 presenze e ha ...

Si separano le strade tra Van Nistelrooy e il PSV Eindhoven. L'ex Manchester United e Real Madrid saluta dopo aver conquistato una Supercoppa ed una Coppa d'Olanda alla guida dei ...Ruud Van Nistelrooy ha lasciato a sorpresa la panchina del Psv Eindhoven. Decisione irrevocabile comunicata in mattinata alla dirigenza del club. La sua ...