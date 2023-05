PSG | Mbappé non eserciterà la clausola per il rinnovo | gli scenari

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tutti i dettagli sul futuro di Kyliancon la maglia del PSG dopo la decisione di non prolongare il contratto Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Equipe, Kylianavrebbe deciso di di non esercitare lache gli permetterebbe di prolungare l’accordo per un’ulteriore stagione. Il contratto della stella del PSG scadrebbe quindi il 30 giugno 2024. Il club francese dovrà adesso decidere se monetizzare in estate con una cessione o aspettare un ulteriore anno con il rischio di perdere il giocatore a parametro zero.