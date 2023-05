Programmi TV di stasera | mercoledì 24 maggio 2023 Su Rai2 prosegue la sesta stagione di The Good Doctor

(Di mercoledì 24 maggio 2023) The(foto US Rai) Rai1, ore 21.30: Il diritto di contare Film del 2016 di Theodore Melfi con Octavia Spencer e Janelle Monae. Trama: 1961: Katherine Johnson, genio della matematica, Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, informatica, vengono assunte alla NASA, dove si lavora per inviare l’uomo nello spazio. Ma le tre donne sono nere e siamo in Virginia dove vige ancora la discriminazione razziale: uffici, toilette, mense, bus sono rigorosamente separati. Per loro non sarà facile affermare la loro professionalità, dovranno affrontare con coraggio ingiustizie e disuguaglianze., ore 21.20: The6 Serie Tv. 6×11 Buddy: Shaun e Lea salvano un cane, decidono di chiamarlo Buddy e di adottarlo. Nel frattempo, Danni salva un vecchio amico, ma questo le costerà molto ...

... "C'è grande orgoglio per essere arrivati qui, è stato un percorso fantastico. E non ci ... ma poi in ogni gara può succedere di tutto e bisogna cambiare strategie o. Quindi preferisco ...... una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV:e Serie da guardare in televisione la sera di Martedì 23 Maggio . I Migliori Filmin ...rilassatevi nel comfort della casa. Amore : in coppia, a torto o a ragione, avrete l'... Amore : in coppia, volete ribaltare lo stile di vita, il quotidiano, idi viaggio. Ma fate ...

Programmi TV di stasera, lunedì 22 maggio 2023. Speciale di Atlantide sul principe Andrea che imbarazza la Cor DavideMaggio.it

Il tempo vola, ma nulla cambia per l’Eredità. E i telespettatori del quiz game di Rai 1 possono tirare un sospiro di sollievo perché anche oggi, di martedì, andrà in onda il gioco che vede alla conduz ...Le novità del calcio dilettantistico legati alla Figc, ma anche i movimenti in casa Pergolettese e le grandi emozioni – con gol decisivo spesso sul finale – di playoff ...