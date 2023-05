Programma #iosonoAmbiente | il bando per le scuole | proroga candidature al 9 giugno

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il, promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero dell'Università e della Ricerca, è rivolto alledi ogni ordine e grado, in forma singola o associata, per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile nell'ambito del "". L'articolo .

... promuove il concorso per la realizzazione di progetti nell'ambito del ''. Il bando è rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in forma singola o ...... per la realizzazione di progetti finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile nell'ambito del ''. Sono ammesse a ...... promuove il concorso per la realizzazione di progetti nell'ambito del ''. Il bando è rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in forma singola o ...