Programma F1 | orari e tv GP Monaco 2023 | palinsesto Sky e TV8 26-28 maggio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo la pausa forzata dettata dalla cancellazione del GP di Imola a causa della terribile alluvione avvenuta in Emilia Romagna la carovana della Formula 1 approda a Montecarlo per il Gran Premio di, sesta tappa del Mondiale, la prima europea per quest’anno, indal 26 al 28. Sarà un weekend decisamente scottante, in quanto nel particolarissimo circuito storico del Principato le principali scuderie concorrenti potrebbero quanto meno provare ad impensierire seriamente la Red Bull, dominatrice assoluta di questa prima parte di stagione con Max Verstappen e Sergio Perez. In tal senso tra gli outsider uno degli osservati speciali sarà sicuramente Fernando Alonso; spazio ovviamente anche ai ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz oltre che ai piloti della Mercedes George ...