(Di mercoledì 24 maggio 2023) AGI - Due 'colpi' li avevano già portati a termine nel Napoletano, e ne stavano pianificando uno milionario in. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a una misura di custodia cautelare in carcere a carico di 6 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine. Le due rapine nel territorio della provincia di Napoli erano state compiute con la tecnica chiamata del, con i 'filatori' che seguono la vittima segnalata da un complice al'interno dell'istituto di credito, un tempo con undi cotone colorato o bianco sul retro della giacca o del cappotto. Per la rapina in, la banda stava acquistando maschere professionali in silicone per coprirsi il volto come iin 'Point Break'. Per ...

Progettavano un colpo in Belgio, arrestati i rapinatori del 'filo inverso' AGI - Agenzia Italia

