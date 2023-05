Probabili formazioni Inter-Fiorentina | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Mancano poche ore e poi, all’Olimpico di Roma, si accenderanno i riflettori sulla finale di Coppa Italia. In campo, nel consueto format in gara unica che assegna il trofeo, scenderannosarà Massimiliano Irrati, coadiuvato dai guardalinee Carbone e Lo Cicero, mentre Mazzoleni agirà al Var. I precedenti dei nerazzurri con il fischietto di Firenze sono positivi e parlano di 11 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Quelli dei gigliati un po’ meno: 4 successi, 2 pareggi e 6 ko. Le due squadre arrivano a questo delicato appuntamento, che mette in palio un posto in Europa League, quasi al completo. Simone Inzaghi dovrà rinunciare al lungo degente Skriniar e a Mkhitaryan, infortunatosi nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan. Vincenzo Italiano, invece, al portiere di riserva Sirigu. Per il ...

Ledel match: FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1) - Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Barak, Brekalo; Jovic. All.: Italiano. INTER (3 - 5 - 2) ...Ledi Sampdoria - Sassuolo , match valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 . I padroni di casa, ormai già matematicamente retrocessi in Serie B, ...- CONSIGLI - CONVOCATI - ARBITRI - PAGELLE - PRONOSTICI Venerdì 26 maggio 20.45 SampdoriaSassuolo Sabato 27 maggio 15.00 Salernitana - Udinese Spezia - Torino 18.00 Fiorentina - ...

Newcastle-Leicester, le probabili formazioni Sportal

L'Inter e la Fiorentina giocano la prima delle due finali che l'aspettano da qui alla fine della stagione, con diversi cambi di formazione.Domenica alle 15 torna in campo la Lazio per chiudere al meglio la stagione in casa contro la Cremonese già retrocessa. A pochi giorni dalla partita, queste le probabili formazioni ...