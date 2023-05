Probabili formazioni Inter-Atalanta | trentasettesima giornata Serie A 2022 2023

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ledi, match valevole per ladi. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 2 maggio nella cornice del Giuseppe Meazza. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e su Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. I padroni di casa hanno bisogno di conquistare almeno un punto per avere la certezza di qualificarsi in Champions League. La formazione ospite, invece, deve assolutamente vincere per tenere vive le proprie speranze Di seguito le possibili scelte di formazione dei due tecnici Simone Inzaghi e Gian Piero ...

Ecco le:FIORENTINA (4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné Bonaventura, Gonzalez; Cabral. Allenatore: Italiano. ...di Brighton - Manchester City Brighton (3 - 5 - 2) : Steele; Colwill, Dunk, Webster; March, Caicedo, Mac Allister, Mitoma, Estupinan; Enciso, Welbeck. Allenatore : De Zerbi ...Indice Cronaca con tabellino della partita L'arbitro Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming Sarà la gara in cui blucerchiati, in attesa del futuro ...

Dopo un giorno di riposo la Lazio si è ritrovata nel centro sportivo di Formello per continuare a preparare la gara con la Cremonese. Per Sarri non ci saranno alibi: da qui in ...Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter, valida per la finale di Coppa Italia: Cabral e Nico per la Viola, Inzaghi schiera i titolari ...