(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'esercito privato russo diha perso più di 20.000 combattenti nella lunga battaglia per,. Lo ha sostenuto il capo del gruppo, Yevgeny, oligarca vicino a Putin ma in ...

ha detto che circa il 20% dei 50.000 prigionieri russi reclutati per combattere nella guerra di 15 mesi è morto nella città dell'Ucraina orientale. La cifra era in netto contrasto con le ...Il leader della compagnia Wagner Evgenijha confermato che si ritireranno da Bakhmut tra il 25 maggio e il primo giugno. La ...che ne dichiarano la resa totale fa eco Kiev che ancora...Ma ai complimenti di Vladimir Putin a Evgeni, leader della Wagner, per la conquista ... ZelenskyPutin Il presidente ucraino ha lasciato il vertice del G7, proprio a Hiroshima, in ...

Prigozhin smentisce Mosca e ammette che 20 mila mercenari della Wagner sono morti a Bakhmut Globalist.it

Evgeny Prigozhin parla in termini poco lusinghieri del figlio del portavoce del Cremlino Peskov che è stato per 6 mesi nella fila della Wagner ...Il capo della Wagner Prigozhin ne ha annunciato la caduta in mano russa nelle scorse ore, ma la smentita non si è fatta attendere. Zelensky al G7 ha commentato: "Per oggi Bakhmut è solo nei nostri ...