(Di mercoledì 24 maggio 2023) Un lunedì nero per la: prima la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze e poi la clamorosa sconfitta in casa dell'Empoli Uno dei lunedì più neri della…

ALEX SANDRO 4 La palla persa che vale il 3 - 0 dell'Empoli fotografa la suada film. Spaventoso (18' st Rugani 5,5: lo si nota poco). BARBIERI 5,5 Potrebbe e dovrebbe essere più ...... ad esempio, della natura dellao della complessità del ciclo di vita del contratto, ... i personaggi che speriamo di rivedere di Paolo Armelli Evil , la serie imperdibile in cuie ...Ladi Roberto Gagliardini in Napoli - Inter è stata molto deludente. Il centrocampista dei nerazzurri si è infatti fatto espellere dopo 40 minuti di gioco a causa dei ripetuti falli contro i ...

Prestazione horror e addio, la Juventus lo saluta

Un lunedì da incubo per la Juventus: con la clamorosa sconfitta per 4-1 ad Empoli nel posticipo della 36/a giornata, che segue il -10 inflittole dalla Corte d'appello ...Napoli-Inter è finita 3-1 per gli azzurri. Nerazzurri che trovano la dodicesima sconfitta in campionato. Prestazione horror di Gagliardini ...