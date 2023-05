Presentato il PL Open International | organizzato in partner con la Novak Djokovic Foundation

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Laapproda a Roma nell’ambito del nuovo ITF da $25.000 al Forum Sport Center. La fondazione del 22 volte campione slam saràdel PL, evento che abbina lo sport agonistico al sociale e alla sostenibilità. Nella splendida location dell’Università degli Studi Link Roma è statoil torneo che da domenica 28 maggio a sabato 3 giugno andrà in scena sui campi in terra rossa del Forum Sport Center. La manifestazione ed i suoi eventi collaterali promettono una settimana di spettacolo e divertimento per tutti gli appassionati della capitale. L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione. La volontà di tutte le parti in causa è quella di regalare un nuovo torneo maschile alla città di Roma, alzando ...