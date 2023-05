Presa a manganellate dai vigili di Milano | il sindaco Sala | “Fatto grave” Il Pd | “Disgustoso a prescindere dai motivi” Cos’è successo

(Di mercoledì 24 maggio 2023): lungo il corpo e anche sulla testa. E poi calci, spruzzate con lo spray al peperoncino. Quattro contro una. A brandire i manganelli quattro agenti della polizia locale di. La vittima una brasiliana di 41 anni. L’operazione per immobilizzare la 41enne è stata riin un video amatoriale rimbalzato in queste ore sui social. E sui metodi utilizzati daiurbani si leva ora la polemica politica. E’ stato ilBeppea dover ammettere che “non è certo una bella immagine, anzi mi sembra unveramente”.ora sta attendendo una relazione. Dopo, spiega il, “si potranno fare due cose: o prendere provvedimenti come ad esempio la sospensione o anche arrivare a fare una ...

Una donna è stata fermata a Milano, in zona Bocconi, da quattro agenti della Polizia Locale, che l'hanno aggredita con un taser e a. La scena è stata ripresa da un amatore, ed è diventat ...Ilaria Cucchi presenterà un'interrogazione su quanto accaduto Una donna transgender, a calci, colpita con lo spray al peperoncino da tre vigili cerca di difendersi a terra. Non ...... che non stava minacciando nessuno,a calci, colpita, trascinata e immobilizzata non da bulli ...Vladimir Luxuria sul video degli agenti della Polizia locale di Milano che prendono a...

Presa a manganellate in testa e usato spray al peperoncino per bloccarla Agenzia ANSA

Sono in corso le verifiche sul video che facendo il giro del web e che riprende un gruppo di poliziotti mentre picchiano e scaraventano per terra una donna, utilizzando anche uno spray al peperoncino ...Il fatto è avvenuto in zona Bocconi. In corso indagini per accertare le responsabilità. Una donna è stata fermata a Milano, in zona Bocconi, da quattro agenti della Polizia Locale, che l'hanno aggredi ...