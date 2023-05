Premio GammaDonna 2023 | proroga iscrizioni

(Di mercoledì 24 maggio 2023)te leal 5 giugno Estesa la possibilità di candidarsi al riconoscimento che da 20 anni premia le menti più brillanti e innovative dell’imprenditoria femminile. C’è tempo fino alla mezzanotte del 5 giugno per concorrere per ilo per uno dei 3 Award: Women Startup Award (Intesa Sanpaolo Innovation Center), WE for Sustainability Award (Cottino Social Impact Campus) e Giuliana Bertin Communication Award (Valentina Communication).ti al 5 giugnoi termini per candidarsi al(sito web) , il riconoscimento nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso la scoperta e la ...

- - > . Prorogati al 5 giugno 2023 i termini per candidarsi al, il riconoscimento nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio - economico attraverso la scoperta e la valorizzazione dell'iniziativa imprenditoriale ...Sono prorogati al 5 giugno i termini per candidarsi al, il riconoscimento nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio - economico attraverso la scoperta e la valorizzazione dell'iniziativa imprenditoriale ...Estesa la possibilità di candidarsi al, riconoscimento per le menti più innovative dell'imprenditoria femminile Prorogati al 5 giugno 2023 i termini per candidarsi al, il riconoscimento nato nel 2004 ...

Premio GammaDonna: candidature prorogate fino al 5 giugno Avvenire

Il premio è nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico con la scoperta e la valorizzazione dell’iniziativa imprenditoriale femminile. Il 29 settembre la finale ...Prorogati al 5 giugno 2023 i termini per candidarsi al Premio GammaDonna, il riconoscimento nato nel 2004 per contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico, attraverso la scoperta e la ...