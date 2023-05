Pradè | «Nulla da recriminare alla squadra! Jovic pieno di sentimenti»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Danieleha commentato a Sky la prestazione della Fiorentina contro l’Inter, elogiando la squadra per l’ottima partita disputata nonostante il risultato COMPLIMENTI AI RAGAZZI – Ecco il commento di Danielesu Fiorentina-Inter. Il dirigente gigliato ha fatto i complimentisquadra: «squadra non possiamo. Abbiamo fatto i complimentisquadra. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima ma giochiamo sempre a calcio contro tutti. Peccato perché giochiamo sempre un calcio propositivo, senza avere paura di nessuno. Dobbiamo pensareprossima finale e cercare di vincerla.? Ragazzodi. Si è creato 3\4 occasioni appena entrato. Gli ho detto ...

E in ogni caso non è perconvinto che a Torino si abbia voglia di continuare con Allegri. " C'... che sta facendo molto bene e che piace a. Ma è sempre un rischio però lanciare un ...Verso il rinnovo contrattuale anche il direttore sportivo Danielecome annunciato dallo ...della Fiorentina su alcuni media nazionali Da quando Cairo è presidente del Torino non ha vinto, ...Ha comunque confermato, scherzando ma in maniera esplicita, Danielenel suo ruolo di ... la società che edita la Gazzetta dello Sport dall'estate del 2016), che non ha vintodopo anni di ...