Ponte sullo Stretto | via libera dal Senato | il decreto è legge

Via libera alla conversione in legge del decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina. L'aula del Senato l'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. E' finita la votazione degli emendamenti al Dl per riavviare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina nell'Aula del Senato. Non e' stata approvata nessuna proposta di modifica al testo arrivato dalla Camera. Sono ora iniziate le dichiarazioni di voto e il voto finale.

Il ponte sullo Stretto di Messina è stato progettato secondo lo schema del ponte sospeso. Il progetto tecnico, spiega il Mit, ad oggi è costituito da 8.000 elaborati progettuali. Decreto n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A favore del testo, approvato già alla Camera lo scorso 13.