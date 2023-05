Ponte sullo Stretto | il decreto ora è legge Salvini | “Sarà l’orgoglio dell’Italia nel mondo”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il Senato ha approvato ilsuldi Messina: si tratta del via libera definitivo. Il testo, che aveva già avuto l’ok della Camera il 13 maggio, è passato con 103 sì, 49 contrari e 3 astenuti. Il voto finale è stato accolto dagli applausi della maggioranza, con i leghisti che sono andati ad abbracciare il ministro delle Infrastrutture, Matteo. “L’aperura del cantiere avverrà l’anno prossimo”, ha detto il vicepremier e leader della Lega nel corso del suo intervento in Aula, durato circa mezz’ora. Ilsuldi Messina è: cantieri al via il prossimo anno, inoltre, ha rassicurato rispetto al timore che la realizzazione dell’opera possa ...

Via libera alla conversione in legge del decreto sulStretto di Messina. L'aula del Senato l'ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Dai banchi del ...35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione delStretto di Messina, collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A favore del testo, approvato già alla Camera lo scorso 13 ...L'aula del Senato ha approvato il decreto che ripristina la societàStretto, ovvero il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 31 marzo 2023, n. 35, "recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile ...

Ponte sullo Stretto, via libera definitivo al decreto Adnkronos

Il decreto in questione era stato varato il 31 marzo dal Consiglio dei ministri, e il ddl di conversione era stato già approvato dalla Camera in prima lettura lo scorso 16 maggio, con 182 voti a ...Via libera alla conversione in legge del decreto sul ponte sullo Stretto di Messina. L'aula del Senato l'ha approvato con 103 voti favorevoli ...