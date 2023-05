Ponte sullo Stretto di Messina | via libera definitivo al decreto | è legge

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Viadel Senato al, il dl n. 35, recante disposizioni urgenti per ladi. A favore del testo, approvato già alla Camera lo scorso 13 maggio, sono stati 103, contrari 49, tre gli astenuti. Il viaè arrivato tra gli applausi della maggioranza, con i leghisti che hanno abbracciato il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, presente in Aula, visibilmente soddisfatto. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pensa a un concorso di idee per la scelta del nome ufficiale e. Il Mit spiega che ildiè stato ribattezzato 'il ...

IlStretto di Messina si farà: è legge. Con 103 voti a favore, 49 contrari e tre astenuti il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto (dl n. 35) per la costruzione della nuova ...'Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i Siciliani, con i Calabresi, con tutto il Sud. IlStretto da oggi è legge e domani sarà realtà. Si compie un cammino che avevano cominciato i miei governi e che la sinistra aveva colpevolmente interrotto. Avevamo promesso che questa volta ...IlStretto di Messina si farà: il Senato ha dato il suo via libera con 103 voti favorevoli sbloccando una delle grandi opere più attese del Paese. " Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i ...

Non è il ponte di Messina, è il ponte degli italiani". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo il voto finale sul Decreto.