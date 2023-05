Ponte sullo Stretto di Messina | via libera definitivo al decreto | è legge

Salvini: "E' una decisione storica, definitiva, attesa da più di 50 anni". Il decreto riguardante ilStretto di Messina è legge: il Senato, infatti, ha approvato il dl con 103 sì, 49 no e 3 astensioni. Al termine del voto, a cui ha preso parte il Vicepremier e Ministro delle ...Via libera del Senato al decreto, il dl n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione delStretto di Messina, collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria . A favore del testo, approvato già alla Camera lo scorso 13 maggio, sono stati 103, contrari 49, tre gli astenuti. Il ...IlStretto di Messina si farà: è legge. Con 103 voti a favore, 49 contrari e tre astenuti il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto (dl n. 35) per la costruzione della nuova ...

Ok del Senato al dl sul Ponte sullo Stretto, è legge. Salvini: 'Decisione storica attesa da più di 50 anni' Agenzia ANSA

Grazie a Forza Italia e al centrodestra "il ponte sullo Stretto di Messina, fortemente voluto dal presidente Berlusconi, presto sarà ..."Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i siciliani, con i calabresi, con tutto il Sud. Il ponte sullo Stretto da oggi è legge e domani ...