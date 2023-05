Ponte sullo Stretto di Messina | progetto e costi | ecco come sarà

Via libera alla conversione in legge del decreto sulStretto di Messina : l'aula del Senato ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Dai banchi del ...Via libera alla conversione in legge del decreto sulStretto di Messina : l'aula del Senato ha approvato con 103 voti favorevoli, 49 contrari e tre astenuti. Presente il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Dai banchi del ...Solo per chiarezza, non solo ilè assistito da studi tecnici all'avanguardia, ma sarà ancor più tecnologico applicando le innovazioni degli ultimi anni, che creerà maggiore sicurezza e ...

Ponte sullo Stretto di Messina, il Senato approva il decreto con 103 sì: è legge Sky Tg24

Roma, 24 mag. (askanews) – "Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i Siciliani,con i Calabresi, con tutto il Sud. Il ponte sullo Stretto da oggi è legge e domani sarà realtà. Si compie un cammino che ...