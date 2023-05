Ponte sullo Stretto di Messina | progetto e costi | ecco come sarà

IlStretto di Messina si farà: il Senato ha dato il suo via libera con 103 voti favorevoli sbloccando una delle grandi opere più attese del Paese. " Abbiamo mantenuto l'impegno preso con i ...Il progetto delStretto di Messina , che si stima assicurerà un incremento della ricchezza prodotta su scala nazionale pari a 2,9 miliardi l'anno, equivalente allo 0,17% del Pil, prevede la costruzione ...Roma, 24 mag. IlStretto di Messina diventera' anche unattrazione turistica, portera' un indotto turistico. E lidea del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini che in una conferenza stampa ha detto ...

Approvato il decreto per la realizzazione del viadotto: inizio lavori nel 2024, con un costo previsto di 13,5 miliardi di euro. Salvini: "Avremo 100 mila tonnellate di CO2 in meno"